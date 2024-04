Ajax knokt zich naar driepunter tegen FC Twente na horrorweek

Het leidde tot nog meer onvrede op de tribune, aangezien de harde kern al zijn onvrede had geuit met meerdere spandoeken. Zij betuigden hun steun aan algemeen directeur Alex Kroes, die onlangs een schorsing kreeg van de raad van commissarissen. De kop van jut was Michael van Praag, de RvC-voorzitter. FC Twente maakte tot overmaat van ramp: 0-1 via Ricky van Wolfswinkel. Het leidde tot een spreekkoor: 'Van Praag, neem je rotzooi mee'.

Ajax kwam -onder toeziend oog van Maurice Steijn- in de openingsfase tegen FC Twente goed voor de dag. De eerste grote kans kwam er via Steven Bergwijn. Hij kreeg een steekpass van Brian Brobbey, die zijn rentree maakte. Bergwijn vond echter doelman Lars Unnerstall op zijn weg. Het niveau van de Amsterdammers werd gedurende de eerste helft steeds lager.

T-shirts 'Van Praag out Kroes in' AT5

T-shirts 'Van Praag out Kroes in' AT5

Ajax kwam na de klap van het tegendoelpunt van Twente een stuk sterker uit de kleedkamer. Zo creëerde Brobbey een opgelegde kans. Doelman Unnerstall redde echter de inzet van de Ajax-spits. Hij kon even later alsnog juichen. Brobbey kon vrij inkoppen uit een vrije trap van Kenneth Taylor. De VAR checkte nog wel of het buitenspel was, maar de 1-1 bleef staan.

Bergwijn zorgde in de slotfase voor de comeback. Anass Salah-Eddine vloerde Devyne Rensch in het strafschopgebied. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük zag er niks in, maar werd door de VAR naar de kant geroepen. Bergwijn nam zijn verantwoordelijkheid en schoot raak: 2-1.