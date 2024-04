Drie commissarissen kondigen vertrek aan bij Ajax

Volgens Ajax zullen zij hun taken zo spoedig mogelijk overdragen aan nieuwe commissarissen. Het drietal treedt af zodra nieuwe leden voor de RvC benoemd zijn.

"Wij vinden het bijzonder jammer, maar we hebben dit besluit te respecteren. Mede namens de andere RvC-leden Leo van Wijk en Danny Blind wil ik hen alle drie bedanken voor het tomeloos inzetten van hun bedrijfsmatige kennis en ervaring voor onze club'', aldus president-commissaris Michael van Praag. "Wij gaan hard aan de slag om opvolgers voor hen te vinden."

Het drietal was mede verantwoordelijk voor komst van Maurits Hendriks en technisch directeur Sven Mislintat. Zij stemden ook in met de twaalf zomeraankopen van de Duitser, waar veel over te doen is.

Naast de drie vertrekkende leden zitten voorzitter Michael van Praag, Leo van Wijk en Danny Blind in de raad van commissarissen.