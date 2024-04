Simon Tahamata hekelt mentaliteit bij Ajax: "Als het zo doorgaat houden we geen iconen meer over" 

Oud-Ajacied en jeugdtrainer Simon Tahamata van de Amsterdamse voetbalclub vertelt in een interview met De Telegraaf dat hij zich steeds meer zorgen maakt over de club, waar hij nog wel steeds liefde voor voelt. Hij is niet alleen openhartig over zijn eigen vertrek in december, ook spreekt hij zijn zorgen uit over de huidige Ajax-mentaliteit. "De meeste mensen die tegenwoordig op de club lopen hebben het over 'Ajax-dit en Ajax-dat'. Dan denk ik: echte Ajacieden praten over wij en ons", vertelt Tahamata tegen de krant.

AT5

Ook doet hij zijn verhaal over zijn pijnlijke vertrek bij Ajax. Sinds 2014 was hij werkzaam als techniektrainer, tot zijn plotselinge afscheid. In het interview met De Telegraaf maakt Tahamata duidelijk dat hij vindt dat de club Ajax-onwaardig met zijn iconen omgaat: "Als het zo doorgaat, houden we geen iconen meer over." Zo ziet hij een patroon: John Heitinga stapte op verzoek van de club op als hoofdtrainer, Michel Kreek werd weggestuurd, net als Winston Bogarde en Gerald Vanenburg. "Ik heb Winston en Gerald niet eens weg zien gaan, maar moest het gewoon lezen", vertelt Tahamata. Pijnlijk Volgens de krant is de inmiddels 67-jarige Tahamata nog aan het bijkomen van de pijnlijke scheiding van zijn grote sportieve liefde. Hij blikt terug op de roerige periode, nadat hij in december op gesprek moest komen bij Ajax om te praten. "Ze zeiden: 'We gaan in februari kijken wat we gaan doen. Het wordt óf minder uren maken, óf een pensioen", vertelt hij. Maar waarom zou hij met pensioen gaan? Nadat hij van Chief Sports Officer Maurits Hendriks het voorstel kreeg om de doorgaans gevulde werkweek te halveren tot twintig uur, wist Tahamata zich geen raad. "Toen vroeg ik: hoe moet ik dat in godsnaam invullen? Nu werk ik veertig uur. Meer dan dat zelfs", legt hij aan de krant uit.

"Waarop ze zeiden: 'Maar je hebt toch vast wel een hobby?' Maar ik heb géén andere hobby. De club is mijn hobby, voetbal en trainen zijn mijn hobby. Mijn hele leven staat in het teken van Ajax." Nadat hij een aanbod kreeg om partner te worden bij een nieuwe voetbalschool in Berlijn, vertrok hij. Met pijn in het hart, dat wel. Hij blijft zich afvragen: "Het had toch ook anders gekund?" Carrière Tahamata speelde tussen 1976 en 1980 149 wedstrijden in Ajax 1. Daarna vertrok hij naar België, waar hij speelde voor Standard Luik, Beerschot en Germinal Ekeren. Tussendoor speelde hij ook drie seizoenen voor Feyenoord. Tahamata was daarnaast international: bij het Nederlands Elftal schopte hij het tot 22 interlands. Na zijn spelerscarrière werd Tahamata jeugdtrainer. Bij Ajax was hij dat over twee periodes. Tussen 2004 en 2009 en tussen 2014 en nu. In maart kreeg Tahamata een afscheid in geheel Molukse stijl. Voorafgaand aan Ajax - FC Utrecht kreeg hij van de supporters een erehaag.