Ajax waarschuwt voor drukte tijdens wedstrijd tegen FC Twente

Door twee concerten in de Ziggo Dome en de wedstrijd Ajax - FC Twente kan het morgen erg druk zijn op en rond de Johan Cruijff Boulevard in Zuidoost. Ajax vraagt de fans daarmee rekening te houden.

De club spreekt van 'grote drukte'. "Kom je met de auto? Vertrek op tijd en volg de aanwijzingen op de borden en van de verkeersregelaars." Ajax wijst erop dat fans ook bij de Rai kunnen parkeren en vanaf daar in tien minuten bij metrostation Strandvliet of Bijlmer Arena zijn.

Het gaat om 'The Tribute - Live in Concert' - waarvan er in de Ziggo Dome een middagshow en een avondshow is. Het middagconcert begint om 13.15 uur en eindigt rond 16.30 uur. Een kwartier na de eindtijd van dat concert gaat Ajax - FC Twente van start. En om 19.45 uur, niet lang na het laatste fluitsignaal in de Joahn Cruijff Arena, begint het avondconcert.