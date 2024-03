Niall Horan-fans bivakkeren al dagen bij Ziggo Dome: "Wat doe ik met m'n leven?"

Met campingstoeltjes, dekens en muziek bivakkeren Niall Horan-fans al sinds gisterochtend onder het viaduct om de hoek van de Ziggo Dome. Ze posten er voor een goed plekje bij het concert van Horan. Ze houden er strenge administratie op na. Even inschrijven en daarna alsnog thuis chillen is er niet bij. "Dan knippen we je bandje door."

AT5

De fans hopen op deze manier zo dicht bij mogelijk te komen bij de Ierse zanger. "Ja, ik ben zelf ook sprakeloos", zegt een fan die ongeveer zestig uur gaat wachten om als eerste naar binnen te kunnen gaan morgenavond. "Het is ook wel een beetje gek, maar het is ook supergezellig", vertelt een andere fan. Regels Maar het is niet alleen maar gezelligheid, er zijn ook strenge regels. Het concert morgenavond is nagenoeg helemaal uitverkocht, dus de fans verwachten morgen ook veel fans die eerder komen. "We hebben een boekje met iedereens nummer daarin. Om de zoveel tijd checken we of iedereen er is. Als je twee keer de check-up mist, knippen we je bandje door", vertelt de beheerder van het boekje.

De strenge regels zijn nodig om orde te houden in de rij. "Anders halen mensen hun bandje op en gaan daarna lekker naar huis. Wij zitten hier ook de hele dag te koukleumen." Overnachten rondom de Ziggo Dome is niet toegestaan, dus werken de fans in shifts in de nacht. Om de beurt gaat een deel van de groep slapen in een hotel in de buurt.