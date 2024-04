Hier moet je zijn, dit moet je weten

Een feestje op Koningsnacht, slenteren over de vrijmarkt of op Koningsdag gewoon dwalen door de stad; ook dit jaar is op de verjaardag van de vorst genoeg te doen. Wij hebben een aantal van de leukste dingen voor je op een rijtje gezet. Allereerst kun je lekker naar AT5 kijken, van 13 tot 16 uur zijn we met vier ploegen live op veel verschillende plekken in de stad.

Koningsnacht is vrijwel net zo populair als Koningsdag. Verspreid over de stad zijn tal val feesten. Om middernacht onthult café De Blaffende Vis traditiegetrouw een enorm kunstwerk van het koningshuis op de gevel.

Koningsnacht:

Op het Amstelveld kun je gratis dansen bij Brasserie Nel, of ga los bij café Thijssen in de Jordaan. Bij The Other Side kun je terecht voor muziek van de meer gevestigde namen, maar ook opkomende talent. Of gooi het over een andere boeg en dans tot in de vroege uurtjes in de Westerunie bij Funhouse.

In Radion dans je op de beats van dj Bone en in Noord kun je bij Sexyland naar Peanut But­ter Jelly Royal Domination Night.

In Zuidoost kun je terecht bij Grand-Cafe ZO voor een workshop Kizomba Fusion en in Het Sieraad draaien Olivier Weiter en Miss Melera een gat in de nacht.

Koningsdag:

Koopjesjagers kunnen op Koningsdag terecht op tal van vrijmarkten. Misschien wel de populairste vind je in de Westerstraat in de Jordaan. Maar ook de Beethovenstraat in Oud-Zuid of het Buikerslotermeerplein in Noord zijn goede plekken om tweedehandsspulletjes te kopen.

De vrijmarkten duren van 06.00 tot 20.00 uur, zijn voor iedereen toegankelijk en alleen bedoelt om spullen te verkopen. Het aanbieden van etenswaren mag alleen wie daar bij de Kamer van Koophandel voor staat ingeschreven. Dieren mogen niet verkocht worden. Een lijst met alle vrijmarkten is hier te vinden.

Naast vrijmarkten zijn er ook genoeg feestjes op Koningsdag. Bij het Olympisch Stadion kun je terecht voor Oranjebloesem en in de RAI dans je bij Kingsland op de muziek van onder andere Martin Garrix, Antoon en Broederliefde.

Openbaar Vervoer:

Naar verwachting komen zo'n 100.000 mensen voor Koningsdag naar de stad. Net als vorig jaar gaat de NS daarom langere treinen inzetten. Ook gelden er een paar extra maatregelen in de trein: op Koningsnacht en -dag mag er geen alcohol worden gedronken.

Binnen de stad verplaats je je lopend of met het openbaar vervoer het makkelijkst. Bussen, trams en metro's rijden met een aangepaste dienstregeling. Ook is station RAI de hele dag dicht en stations Europaplein en Amstelveenseweg sluiten om 18.00 uur.

Een deel van de bussen en trams rijden een aangepaste route en de veerponten varen gewoon. Op zowel Koningsdag als Koningsnacht vaart de NDSM-pont de hele nacht. Meer informatie over het ov vind je hier op de site van het GVB.

Het weer:

Na twee weken kou en regen gaat op Koningsdag de temperatuur iets omhoog. Toch doe je er volgens Weeronline goed aan warme kleding aan te doen. Met name de nachten kunnen nog koud zijn. Wie op Koningsdag vroeg de deur uit gaat, moet ook rekening houden met lage temperaturen.

In de loop van Koningsdag loopt het kwik op tot zo'n 16 graden. De zon breekt af en toe door de wolken en waarschijnlijk blijft het grotendeels droog.