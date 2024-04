Halsema verbiedt A10-demonstratie van Extinction Rebellion op Koningsdag

Burgemeester Halsema verbiedt de demonstratie van Extinction Rebellion (XR) op de A10 op Koningsdag. Dat schrijft ze in een brief aan de actievoerders. Eerder noemde de driehoek (burgemeester, politie en officier van justitie) de blokkade van de snelweg op Koningsdag al onverantwoord en werd demonstranten gevraagd hun actie te heroverwegen.

De demonstratie is volgens de driehoek pas vier dagen voor Koningsdag aangekondigd, terwijl voor een dergelijke actie veel voorbereiding nodig is.

Die dag is voor de stad en de hulpdiensten bovendien 'mogelijk de drukste van het jaar' waarop zo'n 100.000 bezoekers verwacht. "Mede hierom heeft de driehoek een dringend beroep gedaan op XR gedaan om af te zien van de blokkade op deze dag", valt te lezen in de brief.

Onvoldoende bewust van risico's

XR zegt belang te hechten aan en veilig verloop van de demonstratie en dat de hulpdiensten vrij doorgang hebben. Maar volgens de gemeente kan XR niet concreet maken hoe ze dat willen doen.

Daarnaast hebben de actievoerders volgens de driehoek bij eerdere demonstraties 'onaanvaardbare risico's' genomen: "Hiermee geeft u naar de mening van de driehoek onvoldoende blijk van bewustzijn van de risico's die verbonden zijn aan een demonstratie op de A10".

De driehoek biedt XR net als bij voorgaande demonstraties de mogelijkheid actie te voeren op een grasveld vlak bij het voormalig ING-kantoor.

ING

Het is de vierde keer dat XR de snelweg bij het voormalig ING-kantoor probeert te blokkeren. De acties zijn met name gericht tegen de subsidies op fossiele brandstoffen en het financieren van de olie- en gassector door de bank.

De eerste blokkade van de A10 was op 30 december, de tweede op 24 februari. Op 30 maart werd ook geprobeerd de snelweg te blokkeren, dat mislukte.