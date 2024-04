Bevrijdingsjurkjes tentoongesteld in het Verzetsmuseum: ''Prachtig om terug te zien''

Sinds kort hangen er vier bijzondere jurkjes in het Verzetsmuseum. Het zijn de jurkjes die Janny Schaperkotter-Leegwater, haar zusje Betty, en haar nichtjes droegen op de bevrijdingsfeesten na de Tweede Wereldoorlog in de Pijp. "We vonden het allang fijn dat het feest was, pas later realiseer je alle nare dingen van de oorlog weer."

AT5

De bevrijdingsfeesten van na de oorlog zijn goed te vergelijken met een feest als Koningsdag nu, vertelt Janny`Schaperkotter-Leegwater. "Niet met zoveel versieringen als nu, maar wel met heel veel spelletjes en dezelfde sfeer." En misschien wel het hoogtepunt voor Janny, de jurkjeswedstrijd. Door de hele stad werd een wedstrijd georganiseerd wie het allermooiste feestjurkje aanhad. Eigenlijk zou haar nichtje Dieuwertje, die wedstrijd moeten winnen. ''Op de achterkant van haar jurkje had mijn tante een Sovjetvlag genaaid, daardoor werd het jurkje afgekeurd.'' Daarom ging Janny, met haar jurkje waarop het Zweedse Rode Kruis bedankt werd, er met de eerste prijs vandoor.

Achterzijde Jurkje - Verzetsmuseum / AT5

De bevrijdingsfeesten waren een afsluiting van een zware en lastige tijd voor de familie. Janny en haar zusje wonen aan het eind van de oorlog al een jaar in bij hun tante. Hun vader en Joodse moeder zaten in het verzet en worden in mei 1944 opgepakt bij een inval thuis. Bovendien was er enorme honger, ''er was maar een half smerig brood per week per persoon. Dat was echt niet te vreten en suikerbieten waren al helemaal een verschrikking'', vertelt Janny.

Quote ''Dit is echt een bijzondere aanwinst met een prachtig verhaal'' Filip Bloem - Collectiebeheerder Verzetsmuseum

''Er moeten in die tijd honderden feestjurkjes gemaakt zijn in de stad, maar de meesten zijn direct weer vermaakt.'' Dat deze jurkjes bewaard zijn is dus best bijzonder, vertelt Filip Bloem, collectiebeheerder van het Verzetsmuseum. ''Op het eerste gezicht kijk je naar blije kinderen op een foto en is dit een heel vrolijk verhaal. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van de familie zit er echt een pittig oorlogsverhaal achter.''

Bevrijdingsfeest Collectie Verzetsmuseum Amsterdam

Feestjurkjes Collectie Verzetsmuseum Amsterdam

Feestgids Juni '45 Collectie Verzetsmuseum Amsterdam

Feestgids Juni '45 Collectie Verzetsmuseum Amsterdam

Uitnodiging 'Verkleedpartijen' Collectie Verzetsmuseum Amsterdam Volgende

Janny's nichtje Jessy bewaarde de jurkjes de afgelopen 79 jaar goed. "Toen Janny 80 werd, heb ik de jurkjes samen met de foto naar haar toegestuurd,'' vertelt Jessy. ''Ik vond het prachtig, ik wist niet eens dat deze foto bestond,'' vult Janny aan. Samen schonken ze de jurkjes eerder dit jaar aan het Verzetsmuseum. De mini-tentoonstelling en de vier feestjurkjes zijn tot eind mei te zien in het Verzetsmuseum.