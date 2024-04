Kale & Kokkie hebben niks met voortschrijdend inzicht: "Van Praag moet nog steeds weg"

En zo is plotseling, door het voortschrijdend inzicht bij allerlei mensen in en rond de Johan Cruijff Arena, Alex Kroes weer terug bij Ajax. In ieder geval tot het oordeel van de AFM over de aankoop van zijn aandelenpakket. 'Het moet weer over Ajax gaan en niet over Alex', klonk het eensgezind. Kale & Kokkie praten toch nog even door over hoe het nu verder moet, bijvoorbeeld met de positie van Michael van Praag. "Dit is nog maar het begin."