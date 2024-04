Alex Kroes blijft als technisch directeur aan bij Ajax

Het nieuws komt op een opmerkelijk moment, namelijk vlak voor het speciaal ingelaste crisisberaad van vanavond, waar de bestuursraad, de RvC en de aanwezige leden in gesprek zouden gaan over de kwestie.

De bestuursraad, voorstander van het aanblijven van Kroes, leek daarin lijnrecht tegenover de RvC te staan. Michael van Praag zei drie weken geleden namelijk nog dat een terugkeer van Kroes, in welke positie dan ook, wat hem betreft onmogelijk was.

'Niet doof voor geluiden'

Die woorden zorgden voor grote weerstand binnen een deel van de club en bij de supporters. Inmiddels blijkt Van Praag dus bereid om water bij de wijn te doen. "Wij zijn niet doof voor de geluiden om ons heen en spraken gedurende de afgelopen weken veelvuldig met mensen binnen en buiten Ajax, onder meer met de Bestuursraad en uiteraard met Alex zelf", aldus Van Praag.

"Vanzelfsprekend zijn er voorwaarden met elkaar afgesproken waardoor deze verandering mogelijk werd. De club moet verder en wij zijn van mening dat het goed is voor Ajax dat we uiteindelijk met elkaar tot deze oplossing zijn gekomen. Alex gaat een belangrijke rol spelen in het voetbaltechnische deel van de organisatie en zich met name richten op het aan- en verkoopbeleid."

Ajax laat weten dat als de bevoegde autoriteiten (zoals financiële waakhond AFM) vaststellen dat er sprake is geweest van een overtreding van Kroes, dat ook zijn positie als technisch directeur heroverwogen kan worden.

Kroes 'zeer blij'

Alex Kroes reageert zelf dat hij 'zeer blij' is dat hij en Ajax een oplossing hebben gevonden. "De focus moet bij Ajax weer op het voetbal komen te liggen. We hebben de support van iedereen nodig om dit seizoen zo goed mogelijk af te maken."

De pasbenoemde technisch directeur laat weten dat ze meteen aan de slag gaan voor het nieuwe seizoen. "Het is hoog tijd om als één Ajax alle krachten te bundelen en alle kennis en kunde die er bij Ajacieden binnen en rondom de club zit, samen te voegen. Ik zie ernaar uit om niet alleen met Louis van Gaal, Danny Blind, Marijn Beuker en Kelvin de Lang, maar ook met iedereen daaromheen te gaan bouwen aan een mooie toekomst voor Ajax. Ajax moet weer Ajax worden."

Officieel wordt Kroes ‘titulair’ technisch directeur, wat erop neerkomt dat hij geen tekenbevoegdheid heeft en voor transfers toestemming moet vragen aan iemand die die bevoegdheid wel heeft. Voorganger Sven Mislintat was ‘statutair’ technisch directeur en kon dus zelf zijn krabbel onder transfers zetten.