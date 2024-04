Beursexpert staat perplex van aandelenaankoop Kroes: "Dom en naïef"

De schorsing van Alex Kroes bij Ajax is volgens beurscommentator Durk Veenstra volledig te begrijpen. Hij is daarentegen wel enorm verbaasd over de keuze van Kroes om een week voor zijn aanstelling nog aandelen te kopen. "Terwijl hij op dat moment wist op dat hij benoemd ging worden, dan is dat handelen met voorkennis."

De Raad van Commissarissen (RvC) kwam erachter dat Kroes, een week voordat op 2 augustus vorig jaar bekend werd dat hij bij Ajax zou gaan werken, ruim 17.000 aandelen in de club kocht. De RvC heeft vervolgens juridisch advies ingewonnen. Naar aanleiding daarvan acht de RvC het zeer aannemelijk dat Kroes handelde met voorkennis en dat is strafbaar.

Handelen met voorkennis mag niet en is bij zelfs bij wet verboden. Kroes was sinds 15 maart in dienst bij Ajax, maar is na twee weken alweer op weg naar de uitgang. Dat nieuws verraste Veenstra, beurscommentator bij RTL Z, enorm. "Ja, ik was geschokt", geeft hij aan. "Hoe dom en naïef is dit geweest? Als het klopt wat er is gebeurd, dat hij een week voor de benoeming aandelen van Ajax heeft gekocht. (...) Ajax is een beursgenoteerd bedrijf, dat had een nieuwe directeur van Ajax moeten weten en beseffen. Hij had er gewoon van af moeten blijven."

"Als hij erbij had gezegd dat hij die een week voor zijn benoeming had gekocht, dan had Ajax op dat moment zeker aangeslagen"

Kroes heeft in een uitgebreid statement op LinkedIn gereageerd op het nieuws over zijn schorsing en naderend ontslag bij Ajax. "Mijn moreel kompas zegt dat ik mij niet zomaar bij deze beslissing van de RvC kan neerleggen", zegt Kroes onder meer.

Volgens Veenstra is het hebben van de aandelen ook geen probleem. "Als hij erbij had gezegd dat hij die een week voor zijn benoeming had gekocht, dan had Ajax op dat moment zeker aangeslagen", legt hij uit. "Dan hadden ze er zeker een punt van gemaakt en misschien wel de benoeming niet laten doorgaan en meteen ingetrokken in plaats van dat we nu een half jaar verder zijn en met de penarie zitten."

Kroes zegt dat hij vanaf het begin transparant is geweest over zijn aandelen en dat de RvC hiervan op de hoogte was. Daarom wil hij dat de situatie wordt voorgelegd aan beurswaakhond AFM. De AFM, die niet wil reageren op deze specifieke zaak, verwijst naar de eigen website, naar een pagina over marktmisbruik.

Kroes verantwoordelijk

Welk oordeel de AFM zal vellen maakt volgens Veenstra niet veel uit, want hij verwacht niet dat Ajax het besluit terugdraait. "Dat zou gezichtsverlies voor Ajax betekenen", aldus Veenstra. "Dit is een hele ongelukkige affaire die niet Ajax' schuld is, maar die van Alex Kroes zelf. Daar hoort hij eigenlijk verantwoordelijkheid voor te dragen. Ik snap zijn verweer en ben benieuwd hoe ver dat komt en reikt, maar de situatie zal denk ik niet veranderen."

De malaise waar Ajax zich in zit zorgt er ook voor dat de vraag, niet voor het eerst, rijst of Ajax niet van de beurs af zou moeten stappen. "Dan waren er ook geen aandelen geweest, maar dan was er ook geen controle en check geweest", geeft Veenstra aan. "Dan maakt het allemaal niet uit wat Kroes doet met zijn geld. Alleen het is uitermate ongelukkig en van een man van zijn statuut en ervaring gewoon dom dat hij dat op dat moment heeft gedaan."

AZ verrast

Ook vanuit Kroes' vorige werkgever kwam een verbaasde reactie. Tegenover RTL Nieuws laat de club weten dat Kroes in strijd handelde met de statuten van de club. Hij kocht namelijk aandelen van Ajax, toen hij nog in dienst was bij de club uit Alkmaar. De club verbiedt bestuurders van AZ namelijk om direct of indirect als aandeelhouder verbonden te zijn aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaalvoetbalorganisatie. Of ze actie tegen Kroes ondernemen weten ze nog niet, daarvoor wachten ze het onderzoek van beurswaakhond AFM af.