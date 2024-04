Bijzondere oorlogsgeschiedenis uit deze woning in Jan Evertsenstraat in boek beschreven

In een hoekpand in de Jan Evertsenstraat blijkt zich een bijzonder verhaal uit de Tweede Wereldoorlog te hebben afgespeeld. Op nummer 55 woonde het gezin Fleer, waarvan vader Jan in opdracht van de Duitsers werkte, terwijl zijn zoon Jan junior in het verzet zat. Uiteindelijk werden ze allebei op 2 maart 1945 in de Achterhoek gefusilleerd door de Duitsers, samen met 44 andere mannen.

AT5

Over die gebeurtenis schreef Kirsten Zimmerman het boek 'De 46 van Rademakershoek'. Vader en zoon Fleer waren twee van de vier Amsterdammers die op die dag, twee maanden voor het einde van de oorlog, om het leven kwamen. "Jan junior zat in het verzet, hij verspreidde verzetskranten met veel kennissen en vrienden samen", vertelt Zimmerman. "Jan senior was daarentegen chauffeur en monteur voor de Duitsers aan het oostfront." Aanhouding Tegen het einde van de oorlog, toen steeds meer mensen begonnen in te zien dat het doek voor de Duitsers zou vallen, besloot senior terug te keren naar zijn gezin. Vlak voor Dolle Dinsdag, de dag waarop duizenden NSB'ers naar Duitsland vluchtten, trok hij in op de Jan Evertsenstraat bij zijn familie. Een vader die voor de Duitsers had gewerkt leefde dus onder één dak met een zoon die in het verzet zat. En dat die twee kanten van de oorlog opeens samen in één huis zaten was allesbehalve makkelijk. Zimmerman: "Het was toch één gezin, lastig." Uiteindelijk werd Jan senior opgepakt door de Duitsers omdat hij orders negeerde. Ook zijn zoon werd meegenomen. Vanuit Amsterdam werden ze naar het Oosten van het land vervoerd, waar ze uiteindelijk om het leven werden gebracht.

Waar de verhalen van de verschillende mannen uiteenloopt, hoopt Zimmerman in haar boek de mannen te kunnen verbinden. En ook de nabestaanden een vorm van verwerking te kunnen geven. Trauma Voor Zimmerman was haar persoonlijke connectie met het verhaal, haar oudoom die vermoord werd op de akker, een belangrijke drijfveer. Maar ook voor andere nabestaanden werkt het boek helend. "Voor hen is het zelfs nu nog helend dat hun verhaal verteld wordt. Hun opa's, oma's of andere familieleden zijn meer dan een nummertje. Dat ze niet alleen met hun achternaam genoemd worden, werkt helend." Voor wie het verhaal van deze twee Jannen en de andere slachtoffers wil lezen moet nog een beetje geduld hebben. Eind mei komt het boek namelijk pas uit.