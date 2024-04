Acht auto's gebruikt bij blokkades A10, dertig aanhoudingen voor veroorzaken gevaar

"Ondanks het feit dat agenten twee voertuigen van actievoerders wisten te identificeren en stil te zetten, kon niet voorkomen worden dat rond 12:00 uur op zowel de A10 West als de A4 in totaal acht auto’s de snelweg alsnog blokkeerden", meldt de politie vanavond. "Dit leverde zeer gevaarlijke situaties op voor het (overige) verkeer."

Daarnaast ging er nog een eerste groep actievoerders de snelweg op. Rijkswaterstaat zou daardoor gedwongen zijn geweest om de weg uit veiligheidsoverwegingen af te sluiten. Agenten hielden op de A10 West en op de A4 twintig verdachten aan en namen de acht auto's in beslag.

Daarnaast werden er later op de dag nog tien demonstranten opgepakt die bij vermoedelijk betrokken waren bij de eerdere blokkades. Zij werden door agenten herkend.

Bussen

Zo'n 90 demonstranten wilden niet vertrekken van de A10 Zuid. Zij zijn meegenomen in bussen van het GVB en op de Driemondweg in Zuidoost vrijgelaten. Hun identiteitsgegevens zijn, op de tien demonstranten die herkend werden na, niet opgeschreven en ze worden niet beboet of vervolgd.

Ook op de Piet Heinkade werd vandaag een weg geblokkeerd. Daar ging het om pro-Palestijnse demonstranten. Volgens de politie was het noodzakelijk dat er daar ook agenten bij waren, 'onder andere omdat de blokkade voor gefrustreerde reacties zorgde bij andere weggebruikers'. Daar werd niemand aangehouden, na een paar uur vertrokken de activisten zelf.