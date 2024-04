Instrumenten van tientallen muzieklegendes in vlammen op: "Alsof een museum is afgebrand"

Een enorme hoeveelheid vaderlandse muziekgeschiedenis is vrijdagnacht verloren gegaan bij de grote brand in het Westelijk Havengebied. Artist on the road verhuurt al 37 jaar muziekapparatuur en -instrumenten aan grote namen in de muziekwereld. Een brand bij de buren, een autobedrijf, sloeg over naar het pand waar al hun spullen lagen opgeslagen. "Prince and The Revolution hebben onze drums nog gebruikt in Paradiso."

AT5

"Het is bijna niet te bevatten, zoveel verloren geschiedenis." Verslagen loopt Jonny Smokes langs de zwartgeblakerde speakers en gesmolten keyboards. De brand van vrijdag heeft de hele eerste verdieping van het muziekverhuurbedrijf waar hij werkt totaal verwoest. De brand begon bij de buren, op de begane grond. Maar bij Artist on the road is op de benedenverdieping relatief weinig brandschade. "De brand begon daar" - Smokes wijst naar de muur - "maar kwam daar niet doorheen. Het ging omhoog en is toen door het plafond heengegaan." Muzieklegendes Via het dak sloeg de brand over naar de eerste verdieping van het muziekverhuurbedrijf. "Daar hadden we allemaal spullen opgeslagen die in de loop der jaren door allemaal muziekgrootheden zijn gebruikt." De lijst is lang, van hammondorgels tot tientallen vintage drumstellen in perfecte staat. "Er zaten spullen bij die door Eddy Van Halen en Steve Vai zijn gesigneerd." Smokes slaat zijn hand voor zijn gezicht. "Oh god - ik had de gitaar van Tito Jackson [van The Jackson 5, red.] boven liggen." De historische waarde doet minstens evenveel zeer als de zakelijke klap, zegt Smokes. "Het is een behoorlijk groot verlies." Artikel gaat door na de afbeelding

De ravage op de eerste verdieping is gigantisch - AT5

Naast het autobedrijf zijn volgens de brandweer in totaal acht andere bedrijven door de brand getroffen. "We zaten hier net anderhalf jaar", vertelt Steven van Schoonveld. De eigenaar van Loof Catering heeft voor de twee dozijn opdrachten die hij voor morgen heeft staan uit te wijken naar andere locaties van zijn zaak. "Dit was het hart van het bedrijf, hier waren chef-koks continu in de weer." Een andere plek vinden zal nog een hele tour worden, vreest Van Schooneveld. "Vooral qua stroomvoorziening wordt dat erg lastig." Doorstart Smokes weet nog niet of hij en zijn collega's zullen verhuizen of op dezelfde plek zullen herbouwen. "Dit gebouw is in elk geval niet meer te redden, denk ik." Het wordt veel werk, maar: "We zijn een familie, we zorgen voor elkaar. We zullen doen wat nodig is". Die kameraadschap bleek wel tijdens de avond van de brand: iedereen kwam naar het bedrijventerrein toe. Smokes: "Ik stond op het podium in Groesbeek, en heb twee uur gereden. Gisteravond heb ik hier de wacht gehouden." Nu rest het bedrijf weinig anders dan door de spullen te gaan en te redden wat er te redden valt. "Vanwege Koningsdag waren heel veel spullen verhuurd, dat is ons geluk. Daarmee moeten we toch een goede doorstart kunnen maken."

Lees ook Grote brand bij autobedrijf Westelijk Havengebied onder controle