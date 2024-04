Eindelijk warmer weer op komst: woensdag temperaturen tot 23 graden in de stad

Het relatief koude lenteweer van de afgelopen twee weken lijkt voorbij. Het wordt komende week behoorlijk warm met dinsdag ruim 20 graden. Woensdagmiddag kunnen we zelfs temperaturen verwachten van rond de 23 graden. Maar er is ook een keerzijde. Op dinsdagavond, woensdagmiddag en woensdagavond is er kans op een forse onweersbui.