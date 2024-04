Amsterdamse opleiding tot imam gaat niet door

Er komt toch geen erkende opleiding tot imam in Amsterdam. De Vrije Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en de hogeschool IPABO hadden andere verwachtingen dan het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO).

De drie onderwijsinstellingen waren van plan om samen met het CMO een nieuwe hbo-bacheloropleiding voor imams op te zetten. De bedoeling was dat die opleiding in september 2025 van start zou gaan.

In een gezamenlijke verklaring laten het CMO en de onderwijsinstellingen weten dat de verwachtingen 'te ver uit elkaar liggen'. Het ging niet alleen om de educatieve invulling, maar ook om de 'juridische haalbaarheid van de voorgestelde structuur' tussen CMO en de onderwijsinstellingen.

De instellingen onderstrepen nog steeds het maatschappelijke belang van zo'n opleiding en betreuren dat die er niet komt. Indien in de toekomst anderen een dergelijke opleiding willen opzetten, dan mogen zij gebruikmaken van de 'inzichten' die de huidige verkenning heeft opgeleverd.

De overheid besloot in 2023 dat zo'n erkende opleiding in Nederland nodig is, omdat moslimgemeenschappen momenteel veel werken met buitenlandse imams die minder bekend zijn met de Nederlandse context.