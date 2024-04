Taxichauffeur rijdt op stoep voetganger aan en ramt vol fietsenrek in Spuistraat

Op de Spuistraat, ter hoogte van de Raadhuisstraat, is maandagmiddag een voetganger aangereden door een taxichauffeur. De voetganger raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis.

Het ongeluk vond rond het middaguur plaats. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. De voetganger die net buiten beeld geraakt werd, is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet duidelijk.

Op beelden van een andere taxichauffeur is te zien dat na de aanrijding de taxi nog een aantal geparkeerde fietsen ramt, die vliegen ook over de Spuistraat. De taxichauffeur stopt ter hoogte van de Paleisstraat. De chauffeur hoefde niet mee naar het bureau voor verhoor.