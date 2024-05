Verborgen gedenkteken voor verzetsstrijders ontdekt in binnentuin: "Mijn vader had het heel mooi gevonden"

Op zaterdag 4 mei zijn er in de hele stad grote, maar ook kleine herdenkingen om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In de binnentuin van de Balistraat en de Eerste Atjehstraat in Oost staat dan een handvol buurtbewoners twee minuten stil bij een klein monumentje voor drie verzetsstrijders. Het gedenkteken werd tijdens een opknapbeurt van de tuin ontdekt. AT5 spoorde de kleindochter van één van de verzetsstrijders op en ontdekte een bijzonder verhaal.

AT5

Anne-Marie Engelen is stomverbaasd als ze van het gedenkteken hoort. Ze kent het verzetsverhaal via haar vader, die als vijfjarig jongetje mee moest met de wapensmokkel om de Duitsers af te leiden. "Wat jammer dat hij dit niet meer mee kan maken, hij had dit heel mooi gevonden." Anne-Marie's opa was Gerard Engelen en werkte als tramconducteur bij het GVB. samen met zijn broer Anton die automonteur was, smokkelden ze wapens voor het verzet. "Mijn vader moest als vijfjarig jongetje mee met de wapensmokkel om de Duitsers af te leiden", vertelt ze. "De wapens werden onder zijn bed verstopt." Bekijk hieronder de video met Anne-Marie die het monumentje voor het eerst bezoekt:

AT5

Quote "Mijn vader moest als vijfjarig jongetje mee met de wapensmokkel om de Duitsers af te leiden" Anne-Marie Engelen, kleindochter van verzetsstrijder Gerard Engelen

Gerard en zijn broer zouden verraden zijn door een onderbuurman, een neef die bang was voor represailles van de Duitsers. Na de oorlog kreeg de oma van Anne-Marie een persoonlijke condoleance van koningin Wilhelmina. De eremedaille die volgde viel in minder goede aarde bij de familie. Anne-Marie Engelen: "Die heeft mijn oma geweigerd. Omdat mijn opa ambtenaar was kreeg hij die eremedaille, maar zijn broer Anton kreeg hem niet. En daar was mijn oma het niet mee eens. Iedereen moet gelijk geëerd worden, en niet de ene wel en de ander niet."

verzetsstrijders Gerard (31) en Anton (24) Engelen - privécollectie

AT5 zendt op 4 mei de Stille Tocht en de aansluitende Nationale Herdenking op de Dam live uit vanaf 18.15 uur. Tijdens de tocht door de voormalige Joodse Wijk vertellen we de verhalen uit de buurt.