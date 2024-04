Oost nl Grote zorgen bij buurtbewoners na derde explosie bij woning Zeeburgerdijk

Bewoners van de Zeeburgerdijk vrezen dat er de komende tijd opnieuw een explosie plaats zal vinden bij een woning in de straat. Daar was het vannacht raak en dat was al de derde explosie in minder dan drie maanden tijd.

Op 17 februari en 17 maart vond er ook een explosie plaats. Na de tweede explosie was er al cameratoezicht ingesteld, maar dat heeft de dader of daders er niet van weerhouden om vannacht opnieuw toe te slaan.

Het ingestelde cameratoezicht AT5

De schade vannacht Inter Visual Studio

De schade bij daglicht AT5

De schade bij daglicht AT5 Volgende

"Ik hoor hier wel vaker dat er in de buurt vuurwerk wordt afgestoken, maar dit was wel heel hard", vertelt een buurtbewoner. Een ander: "We zagen dat het helemaal in de fik stond." Volgens een politiewoordvoerder zullen de beelden van de camera meegenomen worden in het onderzoek. "Hoe brutaal is het dat je inderdaad onder een camera dit delict weer pleegt", zegt hij. "Het lijkt mij ook bijzonder angstaanjagend dat dit in je buurt gebeurt." Hij benadrukt dat er naast het cameratoezicht ook andere maatregelen zijn genomen, zo rijden agenten bijvoorbeeld vaker door de straat.

"Ik hoop dat de buurvrouw met rust gelaten wordt", zegt een bewoner. "Want ik snap het niet. Die vrouw werkt hard. Dat ze dit mee moet maken. Dat vind ik verschrikkelijk." De recherche is op zoek naar mensen die meer weten over de achtergrond van de zaak. Zij mogen zich ook anoniem melden. Mogelijk worden de beelden waarop de daders te zien zijn daarnaast later nog verspreid.

