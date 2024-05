Toch nog titelkans voor Ajax Vrouwen: FC Twente verspeelt opnieuw kampioenswedstrijd

Ajax Vrouwen deed vanavond zelf goede zaken door PSV met 2-1 te verslaan. Die overwinning werd pas in de 84e minuut uit het vuur gesleept: bij een 1-1 stand maakte Sherida Spitse uit een penalty de winnende treffer.

Het einde van de wedstrijd werd op het veld in Sittard aandachtig bekeken door de spelers van Twente, die even daarvoor met 2-0 van Fortuna Sittard hadden verloren. Door het resultaat is Ajax weer volop in de race om de landstitel. Het verschil tussen de twee clubs is nu twee punten. Beide clubs moeten nog één wedstrijd spelen.

Anderhalve week geleden had FC Twente nog een straatlengte voorsprong. Met zeven punten meer dan Ajax had de ploeg op 21 april al kampioen kunnen worden, maar door een gelijkspel tegen FC Utrecht ging dat kampioensfeest niet door.

Spannend slot

Daardoor valt de beslissing dus op de allerlaatste speeldag van de competitie. Volgende week zaterdag speelt FC Twente tegen Telstar, een wedstrijd die gewonnen moet worden om alles in eigen hand te houden.

Gebeurt dat niet, dan moeten de Tukkers hopen op puntverlies van Ajax. De vrouwen spelen op de laatste speeldag tegen ADO Den Haag. Ajax moet die wedstrijd winnen om kans te maken op het kampioenschap.

Het scenario dat Twente ook van Telstar verliest, ligt trouwens niet voor de hand. De ploeg uit Velsen-Zuid staat namelijk één na laatste en verloor de laatste vijf wedstrijden.

Bekerfinale

Ajax kan dit seizoen trouwens ook nog de beker winnen. Op 20 mei staat de finale tegen Fortuna Sittard op het programma. Die wedstrijd wordt in het Koning Willem II Stadion in Tilburg gespeeld.