Vanaf 18.15 uur live op AT5: Stille Tocht en Nationale Herdenking op de Dam

We volgen de Stille Tocht door de voormalige Joodse Wijk live vanaf 18.15 uur en vertellen de verhalen uit de buurt. De stoet loopt vanaf de Stopera (het hart van de voormalige Joodse Wijk) via het Jonas Daniël Meijerplein, de Schaduwkade, Amstel, Rembrandtplein en Muntplein richting de Dam.

Aansluitend volgen we de Nationale Herdenking op de Dam waar om 20.00 uur twee minuten stilte wordt gehouden en kransen worden gelegd. Er zijn dit jaar extra veiligheidsmaatregelen van kracht vanwege spanningen door de oorlog in het Midden-Oosten. Hier lees je wat die maatregelen precies inhouden.

AT5 doet zondag ook uitgebreid verslag van Bevrijdingsdag. We zijn bij vrijheidsmaaltijden, debatten en festiviteiten in de stad. Een uitgebreid verslag van Bevrijdingsdag in Amsterdam zie je zondag om 20.15 uur op AT5.