Dit was Bevrijdingsdag 2024

Op verschillende plekken in de stad werd vandaag de vrijheid gevierd. Van steensoep tot drag queens tot de 'baby freeze', AT5 deed verslag van de verschillende activiteiten in de stad.

We beginnen op de Sloterplas waar de hele dag bezoekers kriskras de plas worden over gevaren van activiteit naar activiteit. Het bootje brengt ons bij buurtwerkplaats Noorderhof. Hier maken buurtbewoners een steensoep, een soep waar volgens de legende de hele gemeenschap ingrediënten in de soep verwerkten. Dit hebben de bewoners van Nieuw-West ook gedaan. Iedereen kan in ruil voor een meegenomen groente een kopje heerlijke steensoep krijgen.