Liveblog bezetting Roeterseiland - UvA: "Veel deelnemers van buiten de universiteit"

Daan Wijnants, fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD, noemt het in Goedemorgen Nederland 'ontzettend belangrijk' dat mensen kunnen demonstreren. Toch is de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad wel kritisch op de actie van gisteren. "Ik vind alleen wel: op het moment dat je barricades gaat optrekken, ben je geen demonstrant meer, maar ben je uit op geweld."

Volgens Wijnants was de groep demonstranten op het Roeterseiland daar ook op uit. "Een deel heeft met stokken geslagen op omstanders. Dat kan echt niet." De fractievoorzitter heeft dan ook complimenten voor de politie. "Het is heel goed dat er midden in de nacht door tientallen agenten is opgetreden en dit tentenkamp is ontruimd." Of het te lang duurde voordat de politie ingreep, kan Wijnants niet echt zeggen. "Ik begrijp wel dat je zo'n ontruiming moet voorbereiden. Of het sneller had gekund gaan we uitgebreid met burgemeester Femke Halsema bespreken." Wijnants gaat een debat aanvragen in de gemeenteraad over de bezetting.