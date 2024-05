Liveblog: eerste gearresteerde demonstranten tentenkamp Roeterseiland vrijgelaten

De eerste demonstranten die afgelopen nacht werden gearresteerd door de politie bij het tentenkamp op Roeterseiland zijn vrijgelaten. Hoe groot de groep demonstranten is, is nog niet duidelijk. Volgens de politie gaat het om demonstranten waarvan de identiteit al door de politie is vastgesteld. Ze blijven nog wel verdachten in de zaak. Demonstranten waarvan de politie de identiteit nog niet weet, zitten op het moment nog vast.