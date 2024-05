Liveblog: UvA vraagt bezetters Roeterseiland om terrein te verlaten

Eerder in dit liveblog lieten we ingezonden beelden zien van een conflict op de Nieuwe Prinsengracht, waarbij een man hoofdletsel opliep. Op een langere versie van die video is te zien dat er over en weer met voorwerpen gegooid wordt en dat er ook een fakkel in de richting van de demonstranten vliegt.

Het gebeurde kort na een confrontatie binnen het gebarricadeerde gebied. Demonstranten werden daarbij door tegendemonstranten belaagd.