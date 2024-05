Twee nieuwe demonstraties aangekondigd bij Roeterseiland: "UvA-bestuur moet aftreden"

Studenten en docenten hebben voor vanmiddag twee demonstraties aangekondigd bij het Roeterseiland, een van de campussen van de Universiteit van Amsterdam. De docenten willen volgens een bericht dat in appgroepen rondgaat hun onvrede uiten over het UvA-bestuur en eisen hun vertrek.

Een solidariteitsprotest is aangekondigd voor de ingang van het hoofdgebouw op Roeterseiland, dat door de UvA-studenten 'onder de brug' wordt genoemd. "We zijn nog steeds hier", zo klinkt het op een aankondigingsbericht. "Solidariteit met Gaza, met Rafah en de gearresteerde studenten." Volgens de organisatie begint het protest om 14.30 uur. Het is nog niet duidelijk wie de actie precies organiseert.