Politie grijpt niet in bij bezetting Binnengasthuisterrein: "Geen aangifte gedaan"

"De UvA heeft geen aangifte gedaan van huisvredebreuk en de activisten ook niet gevorderd te vertrekken", meldt de driehoek. "De UvA heeft aangegeven tijd nodig te hebben voor overleg met de studenten en te kunnen de-escaleren."

Daarom zou er 'geen titel' voor de politie zijn om naar binnen te gaan. "Dit is een verschil met de situatie op maandag op het Roeterseiland waar wel is gevorderd door de UvA en ook aangifte is gedaan van erfvredebreuk", stelt de driehoek.

Ook zou het nu niet verantwoord zijn om de verschillende barricades te ontruimen. "De kans op escalatie en wanordelijkheden is groot en bij gebrek aan genoeg voorbereidingstijd en agenten levert dat een onveilige situatie op voor de politie, activisten en omstanders. Deze besluiten gelden alleen voor de komende nacht."

Mogelijk wordt er dus wel morgen ontruimd, maar dat blijft onduidelijk. Volgens Folia wil de UvA morgen om 9.00 uur in gesprek met de demonstranten die binnen zitten.