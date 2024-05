Politie verrichtte 32 aanhoudingen op Binnengasthuisterrein en Rokin

De demonstranten zijn opgepakt wegens openlijke geweldpleging, vernieling, mishandeling en opruiing. Inmiddels lijkt de rust teruggekeerd. De meeste mensen zijn volgens de politie vertrokken.

In de nacht van maandag op dinsdag greep de politie ook in bij een protest van pro-Palestijnse activisten. Toen werden er 169 aanhoudingen verricht. De meeste verdachten werden afgevoerd in bussen die van het GVB gevorderd waren.

Vandaag stonden er ook GVB-bussen klaar voor de arrestanten. De activisten hebben die bussen echter onbruikbaar gemaakt door bijvoorbeeld de banden leeg te laten lopen.