Verdachte brute 'abortusmoord' aan het woord: "Ze wilde het echt zelf"

Dennis van E. wordt verdacht van het uitvoeren van een brute 'abortusmoord' in oktober 2019. Vandaag komt hij aan het woord in de rechtbank, waar hij een urenlange verklaring voorleest. Hij zou door illegale abortus zijn vriendin en hun ongeboren kind hebben gedood, zo zegt het Openbaar Ministerie (OM). De kern van zijn verhaal: zijn vriendin wilde zelf abortus en hij is niet schuldig aan de dood van haar en hun kind.

Dennis van E. zou abortus hebben uitgevoerd bij zijn Braziliaanse vriendin op 18 oktober 2019. Zij is daarbij overleden, zo zegt het OM. Gisteren begon de inhoudelijke behandeling van de zaak en kwamen de feiten aan bod. Van E. zou zijn vriendin Patricia cocaïne, ketamine, alcohol, MDMA en abortuspillen hebben laten nemen om de abortus in gang te zetten.

Van E. laat weinig emotie zien tijdens zijn verklaring. De rechtbank ziet in het dossier juist veel berichten waaruit blijkt dat hij de abortus wilde, in plaats van zijn vriendin. Maandag las de rechtbank al berichten voor die daarop zouden wijzen: "Oké vuilnishoer, je bent niets voor mij. Aborteer en tot nooit meer", zo schreef Van E. aan Patricia.

Patricia zou volgens de verdachte veel informatie hebben gezocht over hoe ze abortus uit moet voeren. Volgens Van E. waren eerdere abortuspogingen mislukt voor het incident in oktober.

Hij vertelt vandaag hoe hij erachter kwam dat de baby en zijn vriendin dood waren. "Ik ontdekte de dode foetus naast het bed, levenloos. Op het donkerblauwe vloerzeil zaten zwarte veegmotieven van bloed", zo omschrijft de verdachte. Zijn vriendin trof hij later dood aan in bed. "Ze was koud en had haar ogen open. Ik heb haar proberen wakker te maken."

Het Openbaar Ministerie kan nog niet reageren op de verklaring van Van E., zo laat een woordvoerder weten. Donderdag volgt het requisitoir, daarin gaat het OM in op de straf die ze voor ogen hebben en reageren ze op de verklaring die vandaag is gegeven.