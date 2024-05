Beiaardier Grote Kerk in Weesp speelt Europapa: "Ik kan snel spelen als het moet"

Een klein deurtje naast de Grote Kerk brengt ons via veel hoge trappen naar het carillon waar beiaardier Bauke Reitsma zit. Kruipdoor, sluipdoor zit in het puntje van de toren de werkplek van de muzikant verstopt. Via het automatische uurwerk komen we uit bij het instrument. "Ik ben beiaardier van beroep, vanochtend was ik in Baarn en zo meteen ga ik naar Deventer om het carillon te bespelen."

Radio-dj Wijnand Speelman deed gister een online oproep aan klokkenluiders oftewel beiaardiers uit heel het land. Hij was geïnspireerd door een eerder optreden van Reitsma in Deventer waar hij Europapa eerder door het stadscentrum liet schallen. Hij kreeg zondag al een appje van de radiozender of hij mee wilde doen aan de actie. “Ik heb niet lang nagedacht. Ik vind het belangrijk om Nederland een hart onder de riem te steken nu ze het liedje niet meer konden horen in de finale.”