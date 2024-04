Westertoren heeft zijn klokken terug na opknapbeurt: "Ze horen bij Amsterdam"

Sommige klokken wegen tot wel tweeduizend kilo, het was dus best een klus om ze vandaag allemaal weer in de toren te krijgen. Projectleider Karel van der Hart vertelt dat dit wel net even anders dan normaal gaat. ''Normaal hebben we de zwaarste hijskraam die in heel Nederland te vinden is. Vanwege de zwakke kades mag dat niet meer, vandaar dat de aannemer dit systeem heeft verzonnen met een lier binnendoor. Het werkt perfect, eerst met het afhijsen en nu met het inhijsen.''