Streep door maximum van tien wachtenden bij bekende patatzaak

De enorm lange rijen voor de patatzaak in de Runstraat mogen van de rechter voorlopig blijven. FabelFriet kreeg dankzij TikTok een enorme bekendheid, en dat tot veel onvrede van buurtbewoners die last zeggen te hebben van drukte, troep en verkeerschaos. Buurtbewoners maakten bezwaar tegen het blijven van de zaak, waarna de gemeente een exploitatievergunning met een limiet van tien wachtende mensen oplegde. De patatzaak ging daartegen in beroep, en met succes dus.

Twee weken geleden stonden de eigenaren van de zaak tegenover de gemeente in de rechtbank. Ze maakten bezwaar tegen de nieuwe regel over het maximum aantal van tien mensen die op hun patatje mogen wachten. Naast de 'rijregel' gaf de gemeente in het voorschrift aan dat er bij drukte één kassa moest worden gesloten. Daar ziet de patatzaak geen probleem in, behalve dat het in de praktijk uitvoerbaar moet zijn.

Drukte op straat

Buurtbewoners zien de zaak liever verdwijnen, omdat er volgens hen onveilige situaties in de straat zouden ontstaan. Zo wordt de smalle stoep geblokkeerd door de rijen aan patatliefhebbers, met als gevolg dat veel voetgangers over straat moeten lopen. Daarnaast ervaren veel buurtbewoners overlast door de drukte en afval.

Bewonersorganisatie Grachten9+ vertelde, na de enorme toestroom van klanten bij de zaak, aan AT5 hiermee in de maag te zitten. "Geloof me, ik gun die jongens hun succes van harte", zegt Carla Hoffschulte. Ze woont al veertig jaar in de buurt. "Maar voor bewoners, het verkeer en andere ondernemers zit daar een schaduwkant aan."

Volgens de rechter toont het ingediende voorschrift onvoldoende aan dat de drukte in de Runstraat ook daadwerkelijk gaat verminderen. Volgens de rechtbank heeft de gemeente onvoldoende gemotiveerd waarom het aanvullende voorschrift 'het woon- en leefklimaat en de veiligheid in de Runstraat ten goede zal komen'.