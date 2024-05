Vrouw zwaar mishandeld bij Leidsebosje nadat ze om sigaret vroeg

Een toeriste is afgelopen zondagochtend vroeg zwaar mishandeld bij het Leidsebosje in het centrum. Bij die mishandeling heeft ze haar kaak gebroken.

De mishandeling vond tussen 4.00 uur en 5.00 uur plaats. Volgens de politie liep het slachtoffer bellend naar haar hotel nadat ze bij de Melkweg was geweest.

Sigaret

"Onderweg in de buurt van het Leidsebosje ziet de vrouw een groep van drie nog onbekende mannen staan", schrijft de politie. "Ze vraagt een sigaret aan een van hen. Er ontstaat een discussie en er worden over en weer beledigingen geuit. Ineens krijgt de toeriste een harde klap in haar gezicht. De klap is zo hard dat later zal blijken dat ze haar kaak op meerdere plekken heeft gebroken."

Getuigen

Volgens de politie heeft het incident veel impact op het slachtoffer. Getuigen, ondanks het vroege tijdstip waren er mogelijk wel veel mensen in de buurt, worden verzocht zich te melden. Signalementen heeft de politie hier gepubliceerd.

Eerder dit jaar vond er ook al een zware mishandeling plaats bij het Leidsebosje. Na het verspreiden van camerabeelden kwam de politie die verdachten op het spoor.