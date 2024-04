Camerabeelden: politie zoekt verdachten van zware mishandeling bij Leidsebosje

Een man van 25 is in de nacht van 10 op 11 februari mishandeld bij het Leidsebosje. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond. De politie is nog op zoek naar de verdachten en deelt nu daarom herkenbare beelden van de verdachten.

De verdachten van de zware mishandeling bij het Leidsebosje - Politie Amsterdam op X

De 25-jarige man viert samen met vrienden een verjaardag op het Leidseplein. Rond 03.00 uur verlaten de vrienden het café en stuiten ze op een groep van ongeveer zes jongeren. Deze groep kijkt en scheldt naar de vrienden van het slachtoffer. Hij spreekt de jongens daar op aan en wordt vervolgens ernstig mishandeld door de groep jongeren. Het slachtoffer krijgt hierbij meerdere klappen tegen zijn hoofd en lichaam en raakt buiten bewustzijn. Na onderzoek in het ziekenhuis blijkt dat zijn neus is gebroken en dat er een oogzenuw beschadigd is geraakt. Het slachtoffer heeft door de mishandeling nog veel last van angsten in zijn dagelijks leven.

Camerabeelden In de zoektocht naar de verdachten deelt de politie donderdagmiddag beelden van de mishandeling. De verdachten zijn hierop duidelijk herkenbaar. De politie verzoekt mensen met meer informatie over de mishandeling of de verdachten zich te melden.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies