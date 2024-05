Zestien jaar celstraf en TBS met dwangverpleging geëist voor abortusmoord

Het OM acht moord op het levensvatbaar, maar nog ongeboren kind bewezen. Ook heeft Van E. zijn Braziliaanse vriendin volgens het OM met voorbedachten rade zwaar mishandeld, wat samen met het plegen van de abortus de dood van zijn vriendin tot gevolg had.

Intens triest

De officier van justitie zei vandaag tijdens de zitting dat het verlies voor de nabestaanden enorm is. "Hun geliefde en zwangere dochter, zus of moeder is naar Nederland gevlogen, maar niet levend teruggekomen. Intens triest is het besef dat er nu in Brazilië twee jonge, straatarme kinderen zijn die al geen vader hadden, maar nu ook geen moeder meer hebben."

Volgens het OM heeft Van E. geen enkel berouw getoond. Hij zou niet geïnteresseerd zijn in de nabestaanden en hun leed. "Zijn desinteresse ten aanzien van de vraag wat er met de lichamen van zijn vriendin en het kind diende te gebeuren - iets wat voor de nabestaanden van belang is - maakt dit extra duidelijk", aldus de officier van justitie.

Drugs en abortuspillen

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Van E. de moeder ergens tussen 16 oktober en 18 oktober 2019 een grote hoeveelheid alcohol, cocaïne, MDMA en ketamine laten innemen terwijl ze 32 tot 37 weken zwanger was. Ook zou hij haar zo'n vijf abortuspillen hebben gegeven.

Er vonden deze week drie zittingsdagen plaats. Op de eerste dag werden er appberichten met gruwelijke teksten voorgelezen. Op de tweede dag kwam Van E. zelf aan het woord, hij beweerde dat zijn vriendin de abortus zelf wilde.