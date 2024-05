Lastige restaurantbezoeker springt water in: politie gebruikt taser

De politie heeft gisteren een taser ingezet bij de aanhouding van een man op de Uilenburgergracht in het centrum. Dat gebeurde nadat hij was gevlucht en niet luisterde naar de instructies van de agenten.

De agenten hadden volgens een woordvoerder van de politie een melding gekregen over een man die een restaurant niet wilde verlaten. Hij was onder invloed van vermoedelijk alcohol.

De man sprong vervolgens in het water. Hij kwam later weer het water uit, maar sprong er vervolgens weer in. De agenten probeerden hem toen al een keer eerder te taseren, maar dat lukte niet.

De tweede keer was het wel raak, zo is op beelden van een omstander te zien. De man is daarna aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.