Superjacht van 85 miljoen dobbert al dagen bij de De Ruijterkade

Het schip heeft de naam 'Scout' en het is in 2019 gebouwd door de Nederlandse rederij Royal Hakvoort Shipyard. Het jacht, dat volgens de rederij bestaat uit een 'harmonieuze samensmelting van vorm en functie', is iets meer dan zestig meter lang. Er is plek voor een helikopter op het voordek en binnen kun je je per lift verplaatsen naar andere verdiepingen.