Demonstranten overnachten in tenten bij VU, universiteit gedoogt actie

Een groep demonstranten heeft buiten de VU aan de De Boelelaan in tentjes overnacht. De universiteit laat weten die de actie voor in ieder geval één nacht te hebben gedoogd.

Het tentenkamp - inmiddels staan er acht tenten - werd gisteravond opgezet. Aan de bouwhekken die vlakbij de tenten staan hebben de activisten Palestinavlaggen en spandoeken opgehangen. Een woordvoerder van de gemeente liet gisteravond weten dat het ging om een 'vreedzaam protest' en dat er vooralsnog 'niets aan de hand' was.

Gedogen

Ook een woordvoerder van de VU zegt vanochtend dat de demonstratie tot nu toe zonder incidenten is verlopen. "We hebben voor nu besloten om de actie te gedogen, omdat we al in gesprek waren met de studenten. We begrijpen dat ze zorgen hebben en dat ze die zorgen willen uiten."

Het is niet voor het eerst dat er bij een universiteit een tentenkamp wordt neergezet. Vorige maand gebeurde dat ook bij de UvA: op Roeterseiland en op het Binnengasthuisterrein. De demonstranten doen dat uit protest tegen de banden die de universiteiten hebben met organisaties uit Israël.

Overleg over ingrijpen

De tentenkampen bij de UvA, die gebarricadeerd waren, werden uiteindelijk door de politie ontruimd. Het is onduidelijk of dat hier ook gaat gebeuren. Binnen de VU wordt nog overlegd of een tweede overnachting ook gedoogd wordt. Het tentenkamp is hier overigens niet gebarricadeerd.