Eerste contouren nieuw eiland IJburg zichtbaar: ''Buiteneiland is het sluitstuk''

Deze week in Het Verkeer geen werkzaamheden aan de weg maar op het water. We nemen een kijkje bij de aanleg van het laatste stuk van IJburg: Buiteneiland. De eerste contouren zijn al zichtbaar. De werkzaamheden hebben gevolgen voor watersporters.

AT5

Buiteneiland is het laatste eiland dat wordt toegevoegd aan IJburg. Het wordt een natuureiland van ongeveer 400.000 vierkante meter groot. "We weten nog niet precies hoe we het eiland gaan invullen", vertelt omgevingsmanager Carin Bosboom. "Wel weten we dat het een eiland wordt met veel natuur, veel groen en sportvelden. Want dat missen we nu nog op IJburg." En daar zijn veel bewoners blij mee. ''Ik vind dat je moet kunnen sporten in de buurt waar je woont'', vertelt een vrouw die aangeeft dat er nu te weinig sportgelegenheden zijn op IJburg. "Fantastisch, dit was ook altijd al gepland", geeft een zeilster bij de haven aan. Maar niet iedereen is blij met de aanleg van het natuureiland. "Dat mooie IJmeer is ook natuur, dus je verstoort de natuur er mee", vertelt een man.

Quote "Het wordt een eiland met veel natuur, veel groen en sportvelden" Carin Bosboom - Omgevingsmanager

Schets Buiteneiland - Gemeente Amsterdam

Op dit moment worden de contouren van het eiland aangelegd. "We hebben eerst een ringdijk aangelegd", legt Bosboom uit. Deze dijk ligt om twee grote waterbassins heen. "Die bassins vullen we dan met schone grond afkomstig van andere bouwprojecten in de stad die we hergebruiken. En dat wordt dan Buiteneiland."

Quote "Eerst was het allemaal water en nu komen we echt met een nieuw eiland boven het water uit" Uitvoerder

De grond wordt verplaatst door verschillende grote vrachtwagens, graafmachines en boten. "Ja, we zijn lekker bezig. Er rijden genoeg machines rond", vertelt de uitvoerder. En of hij trots is op zijn werk? "Jazeker, dit is wel hartstikke gaaf om deel van uit te maken."

AT5

Gevolgen voor watersporters Het aanleggen van het eiland betekent dat pleziervaart en watersporters minder ruimte hebben in het water om te varen of te sporten. Om mensen buiten de werkzaamheden te houden, ligt er een boeienlijn in het water. Bosboom wil tegen watersporters nog kwijt: ''Kijk goed uit waar je vaart. Je komt hier ook schepen met zand tegen. En ga hier niet zwemmen want dat is te gevaarlijk.'' Wanneer Buiteneiland af is staat nog niet vast. ''We zijn afhankelijk van grond die vrijkomt van infra- en bouwprojecten in de gemeente Amsterdam. Maar we schatten dat we tussen de tien- en vijftien jaar klaar zijn'', sluit Bosboom af.

AT5