Theo Heuft (89), oud-uitbater van Yab Yum overleden

De vroegere bordeelhouder van het wereldberoemde Yab Yum, Theo Heuft is op 89-jarige leeftijd in Frankrijk overleden, dat meldt De Telegraaf . Zijn familie laat weten dat Heuft in zijn slaap is gestorven.

Heuft kwam in maart 2009 met een boek over zijn leven en zijn Yab Yum. Daarin was hij open over het succes van het bordeel, maar ook de afpersing door criminelen.

Het oud-bordeel in het grachtenpand aan het Singel werd door Heuft op 1 april 1976 geopend en trok internationaal veel bezoekers naar de stad. In 1999 besloot de oud-bordeelhouder het in de verkoop te zetten, Hennie Vittali kocht het over. Begin 2008 moest Yab Yum de deuren sluiten, omdat de gemeente de vergunning van de seksclub definitief introk.

Het roemruchte sekspaleis Yab Yum werd in 2008 gesloten, omdat er criminele activiteiten in het bordeel zouden plaatsvinden. Na de sluiting in 2008 ging Yab Yum in 2013 nog een paar jaar open als museum. Dat er tot vandaag niks veranderd is aan het pand, is opmerkelijk. Het decor, van kroonluchters tot aan gordijnen en het rode tapijt, is bewaard gebleven.

Na de verkoop van het bordeel vertrok Heuft samen met zijn vrouw Monique naar Zuid-Frankrijk, naar de Côte d’Azur, waar zij samen een bed and breakfast opzetten. "Later verhuisden ze naar de Bourgogne, waar ze gasten ontvingen in een oude smederij", schrijft De Telegraaf.

