Amsterdammers blij met linkse verkiezingsuitslag in de stad: "We houden hoop"

Veel Amsterdammers zijn blij met de winst van GroenLinks-PvdA in het Europees Parlement. Net als vier jaar geleden blijft de partij zowel in Amsterdam als in Nederland de grootse. "Amsterdam is toch wel een linkse stad, daar ben ik wel heel blij om"

GroenLinks-PvdA werd zowel in Amsterdam als landelijk, de grootste partij bij de Europese Verkiezingen. De meeste Amsterdammers die wij vanmorgen spraken waren daar tevreden mee. En dat is misschien niet zo gek, want meer dan een derde van alle Amsterdammers kruiste vorige week het vakje GroenLinks-PvdA aan op het stembiljet.

PVV zesde partij

In heel Europa heeft rechts flink terrein gewonnen, maar de middenpartijen blijven de dienst uitmaken in het Europees Parlement. "Ik vind het zorgelijk dat Europa steeds rechtser wordt, maar ben blij dat Amsterdam weer voor links heeft gekozen", vertelt een vrouw die onderweg is vanaf centraal naar Noord. Een ander: "Ik houd wel mijn hart vast voor klimaat en immigratie, nu rechts steeds groter wordt", vertelt ze. In Nederland is de PVV de tweede partij van het land geworden, in Amsterdam komt de partij van Wilders pas op plek zes.