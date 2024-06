Mobiele Eenheid kan straks onverwacht (Italiaanse) waterkanonnen inzetten

De politie werd eind 2023 door een Italiaanse fabrikant benaderd. De twee waterkanonnen, in politietaal 'waterwerpers', zijn daarna beoordeeld en geschikt bevonden. Ze zullen voor een periode van 30 maanden gehuurd worden. Daarna is er een optie om ze te kopen.

"De politie is nu beter voorbereid op onvoorspelbare situaties"

Quote

"De twee nieuwe waterwerpers zorgen dat de politie nu beter is voorbereid op onvoorspelbare situaties waar grote groepen mensen de openbare orde dreigen te verstoren", meldt de politie. De Nederlandse waterkanonnen mogen door het hoge risico op klapbanden sinds 2022 al niet meer ingezet worden.

Duitsland en België

De afgelopen jaren werden er soms wel waterwerpers uit Duitsland en België plus bijbehorende buitenlandse agenten ingehuurd, maar het lijkt erop dat die telkens ruim op tijd aangevraagd moesten worden. Zo kwamen de Duitse agenten vaak al een dag van tevoren aan, waarschijnlijk sliepen ze daarna in het hotel naast het politiebureau aan de Johan Huizingalaan in Nieuw-West.

Ook zei politiechef Piet Kelder onlangs nog tegen AT5 dat de Duitse en Belgische waterkanonnen niet altijd beschikbaar zijn, omdat die landen ze ook zelf nodig hebben. Hij zei wel dat ze tijdens de UvA-protesten te zwaar waren geweest voor de grachten en dat het Roeterseiland ook geen geschikte omgeving voor een waterkanon was. Door experts wordt wel aangenomen dat het waterkanon bij de ongeregeldheden op het Rokin een geschikt middel was geweest.

Opleiding

De komende weken worden de Nederlandse bemanningsleden opgeleid. De aanwezigheid van de Italiaanse waterkanonnen betekent niet dat er nooit meer Duitse en Belgische waterkanonnen actief zullen zijn, dat kan alsnog als er veel waterkanonnen nodig zijn.

Nederland heeft vorig jaar zes nieuwe waterkanonnen gekocht, maar die zijn nog niet klaar. Het eerste Nederlandse waterkanon zou later dit jaar wel inzetbaar zijn.