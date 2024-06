Neemt het Openbaar Ministerie een te groot risico met de nieuwe kroongetuige?

Volgens justitie is de inzet van kroongetuigen van groot belang voor het aanpakken van criminele netwerken. Maar er kleven ook gevaren aan. In de geruchtmakende Marengo-zaak zijn de broer en de advocaat van kroongetuige Nabil B. tijdens het proces vermoord. Ook Peter R. de Vries, die zijn vertrouwenspersoon was, is doodgeschoten. De vraag rijst daarom of het OM niet een te groot risico neemt met de nieuwe deal met de veroordeelde Dominique K.