Gekraakt pand Gravenstraat ondanks aangifte eigenaar nog steeds niet ontruimd

Het is nog steeds niet duidelijk of, en zo ja wanneer, het eind april gekraakte pand in de Gravenstraat in het centrum ontruimd wordt. Er is wel aangifte gedaan door de eigenaar, maar het Openbaar Ministerie is die aangifte nog steeds aan het beoordelen.

Martin Damen

Dat schrijft burgemeester Halsema in antwoord op vragen van JA21-raadslid Cas van Berkel. Halsema schrijft dat er 'wordt getoetst of het opportuun is de casus voor te leggen aan de rechter-commissaris om tot een

ontruimingsbevel te komen'. Geen taak Ze is het wel met Van Berkel eens dat kraken strafbaar is, maar stelt dat verdere afhandeling van de procedure aan het Openbaar Ministerie is. Voor het stadsbestuur zou hierin geen taak zijn weggelegd. Bovendien zaten de krakers er al een paar dagen voordat hun kraakactie bekend was en hebben ze daardoor huisrecht. In al die gevallen kan de politie volgens haar alleen optreden als de rechter-commissaris de officier van justitie toestemming geeft om een ontruimingsbevel te geven.

Quote "Klachten over overlast betrekt het OM bij haar beslissing" Femke Halsema, burgemeester

Halsema schrijft dat de politie goed contact heeft met de buurtbewoners. "Klachten over overlast betrekt het OM bij haar beslissing." Het gaat om een pand met een woonbestemming. Er is door de krakers in ieder geval schade aangericht aan het slot en volgens de eigenaar is er ook een raam vernield. De krakers hingen op Koningsdag met een rode fakkel uit het raam. Omdat de Mobiele Eenheid al in de stad aanwezig was vanwege de vele feestvierders, was het die avond nog even de vraag of er meteen ontruimd zou worden. Dat gebeurde toen uiteindelijk niet.

