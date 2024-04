Pand gekraakt in buurt van Dam, kraker hangt met fakkel uit raam

Een pand aan de Gravenstraat in het centrum, niet ver van de Dam, is vanavond gekraakt. De krakers hebben een spandoek uit het raam gehangen.

Op het spandoek staat de tekst 'geen woning geen koning'. Op beelden die een omstander aan AT5 stuurde is te zien dat een van de krakers met een rode fakkel uit het raam van de woning hangt. Op dat moment staan er meerdere sympathisanten in de straat te applaudisseren en te juichen.

De politie laat weten van de kraakactie op de hoogte te zijn. Omdat het net gebeurd is, is het nog niet duidelijk of er actie ondernomen kan worden. Rond 22.30 uur stonden er wel meerdere busjes van de Mobiele Eenheid rond het pand opgesteld.

Een woordvoerder van de krakersgroep zegt dat het pand volgens de groep al vier of vijf jaar leeg staat. Het zou van de eigenaar van een studentenuitzendbureau zijn. Het is een bewuste keuze om het op Koningsdag te kraken. "Het is helemaal kut dat al het geld naar de monarchie gaat."