Bewoners Nieuwe Leliestraat vinden kraakactie prima: "Ik zou het ook doen"

Een groot deel van de omwonenden van het gekraakte pand aan de Nieuwe Leliestraat in de Jordaan heeft geen problemen met de krakers. Woningcorporatie Ymere, de eigenaar van het pand, zegt juist dat de leegstand het gevolg is van een onveilige situatie.

Hij heeft er begrip voor. "Het staat zes jaar leeg en er gebeurt niks. Vreselijk vind ik het." Een hoogbejaarde buurtbewoner snapt het ook: "Ik zou ook kraken als ik geen woning had. Oh zeker. Wat dacht u dan, dat ik ging lopen tot er wat was? Nee, dan ging ik er in."

Ymere laat weten in gesprek te zijn met de politie over een afspraak om aangifte te doen. Dat kan waarschijnlijk deze of volgende week. Er zitten vier woningen in het pand, die tussen 2017 en 2020 afzonderlijk van elkaar leeg kwamen te staan. Door een verzakkende fundering, asbest en een uitbouw die los scheurt, zou het niet meer veilig zijn om er te wonen.