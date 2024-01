Prostitutieramen gekraakt op Wallen: "We zullen elke stap richting erotisch centrum saboteren"

Krakers hebben vanavond bekend gemaakt dat ze sinds een aantal dagen in een paar voormalige prostitutiekamers op de Wallen zitten. Ze zeggen zo hun solidariteit te betuigen aan sekswerkers die strijden tegen de komst van het erotisch centrum in Zuid.

Het gaat om ramen in het Sint Annenkwartier, dat tussen de Sint Annenstraat, Sint Jansstraat, Warmoesstraat en de Oudezijds Voorburgwal ligt. Een woordvoerder van de krakersgroep stelt dat het nog te bouwen erotisch centrum in Zuid 'in feite een erotische gevangenis is'.

Mensen met geld

"Als we de burgemeester haar gang laten gaan, zien de Wallen er straks net zo uit als de Negen Straatjes: een schoongeveegd winkelcentrum voor mensen met geld", zegt de kraker. "Dat accepteren wij niet, en daarom zullen we elke stap die gezet wordt richting het erotisch centrum saboteren."

Volgens de krakersgroep stonden de ramen al bijna twee jaar leeg en zijn ze in handen van een vastgoedbedrijf. De krakers willen er een ontmoetingsplek voor sekswerkers maken.

Protestmarsen

Het plan voor het erotisch centrum zorgde de afgelopen jaren al voor kritiek van verschillende groepen, waaronder inderdaad een deel van de sekswerkers. Zij hielden verschillende protestmarsen en zeiden dat ze niet verplaatst willen worden.

Omdat de krakers niet op heterdaad betrapt zijn, zullen ze waarschijnlijk voorlopig niet ontruimd worden. Daar is meestal een aangifte van de eigenaar voor nodig en die aangifte wordt dan beoordeeld door het Openbaar Ministerie.

De politie kon vanavond nog niet zeggen of zij al op de hoogte is van de kraakactie.