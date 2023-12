Halsema over erotisch centrum: kosten uitkopen raamexploitanten weet ik nog niet

De afgelopen maanden, toen het verzet onder bewoners en ondernemers in Noord en Zuid tegen de komst van het erotisch centrum steeds luider werd, heeft Halsema niet overwogen om het plan af te blazen. Volgens de burgemeester is het noodzakelijk om de druk op de Wallen te verlichten. De rekening voor de stad nu mogelijk raamexploitanten moeten worden uitgekocht? "Dat weet ik nog niet. Ik begrijp dat mensen het willen weten", aldus Halsema in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester.

Maandag werd bekend dat de oksel van de A10 bij de Rai in Zuid de voorkeurslocatie is van de burgemeester. Daarmee zijn de twee andere plekken - waarvan er één in Noord - afgevallen.

Halsema zegt over haar advies aan de raad: "Er is eigenlijk geen plek in Amsterdam. Overal moet woningbouw komen of maatschappelijke voorzieningen. We zitten in beperkte ruimte. Het is krap. We zijn gaan zoeken naar wat gezien de omstandigheden de minst slechte plek is. We zijn hierop uitgekomen: het is geen woonwijk, bewoners wonen op ruime afstand. Het gaat ook om een sociaal veerkrachtige wijk en makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto."

Participatie

Ze vervolgt: "De gemeenteraad moet nu oordelen of zij deze locatie geschikt vindt. We gaan daarna nog allerlei stappen doorlopen: er komt een participatieproces, bewoners mogen nog adviseren over een groot aantal onderdelen van het centrum. Het keert daarna nog twee keer terug in de raad. Wij zijn dan jaren verder voor er gebouwd gaat worden."