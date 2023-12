Burgemeester Halsema: erotisch centrum komt bij de Europaboulevard in Zuid

Als het aan burgemeester Halsema ligt komt het erotisch centrum bij de Europaboulevard, naast de A10 en het Amstelpark in Zuid. Dat laat de burgemeester zojuist weten in een brief aan de gemeenteraad. Er is maandenlang met spanning gewacht op de bekendmaking van de definitieve voorkeurslocatie door de burgemeester. De reacties op het besluit stromen binnen. In Noord klinkt er opluchting, in Zuid juist woede.

Voor de nieuwe locatie voor sekswerkers waren nog drie plekken in beeld, twee in Zuid en één in Noord. Volgens de burgemeester is bij de Europaboulevard in Zuid dus de meest geschikte locatie. Volgens Halsema blijkt uit onderzoek en de gesprekken met belanghebbenden dat deze locatie 'het meest kansrijk is en de minste nadelen kent'.

"De locatie ligt in een sterke, sociaal veerkrachtige buurt in vergelijking tot de andere onderzochte gebieden in de stad. De locatie ligt buiten de ring A10 en is goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als de auto. Er kan goed worden aangesloten bij aanwezige evenementen en bezoekersstromen. De locatie ligt niet in een woonwijk, de dichtstbijzijnde woningen liggen aan de overkant van een brede weg die de toegang vormt naar de ring A10", aldus Halsema.

Locaties Groene Zoom, bij de Rai, en Docklandsplot op de NDSM-werf vallen definitief af. Volgens het stadsbestuur is de ruimte op de NDSM schaars en zou de komst van het erotisch centrum een grote impact hebben op het karakter van de werf, waar jaren door ondernemers is gewerkt om het gebied een culturele vrijplaats te maken. De Groene Zoom valt mede af omdat project Zuidasdok de ruimte daar nodig heeft voor de ondertunneling van de A10.