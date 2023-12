Buurt en sekswerkers leggen zich niet neer bij komst Erotisch Centrum in Zuid

Sekswerkers en omwonenden zijn niet van plan zich neer te leggen bij het besluit van burgemeester Halsema dat het Erotisch Centrum in Zuid zal komen. We spraken onder meer met Mariska Majoor, zelf oud-sekswerker en oprichter van het Prostitutie Informatie Centrum. Na maandenlang actievoeren tegen de komst van het centrum, hoopt zij het tij alsnog te kunnen keren. "We gaan zeker weer actievoeren."

Dat Monsterverbond, waarin uiteenlopende groeperingen zoals ondernemersverenigingen, sportclubs en bewoners zich gezamenlijk verzetten tegen de komst van het centrum, haalden 22.000 handtekeningen op. Nu bekend is dat Burgemeester Halsema het centrum in Zuid wil, zegt ze het er nog steeds niet bij te laten zitten.

Al sinds er wordt gesproken over de komst van een erotisch centrum buiten de binnenstad, is er protest vanuit sekswerkers. Mariska Majoor, oprichter van het Prostitutie Informatie Centrum, plakte posters, ging op de koffie bij burgemeester Halsema en richtte het zogenaamde 'Monsterverbond' op.

Majoor heeft grote twijfels bij de veiligheid van deze locatie voor zowel bezoeker als sekswerker. "Als ik naar de plek kijk die nu is aangewezen, dan ziet dat er bijzonder onveilig uit", vertelt ze. "Sekswerk wordt zoals overal in de wereld weer weggestopt in een donker hoekje, buiten de ring, buiten de stad, buiten de maatschappij wat alle vooroordelen en stigma's bevestigt."

Actie

Begin volgend jaar worden de plannen van Halsema in de gemeenteraad besproken. Een meerderheid van de raad staat in principe achter de komst van het erotisch centrum. Het staat namelijk in het coalitieakkoord van de PvdA, GroenLinks en D66.

Toch hoop Majoor nog altijd dat het erotisch centrum er niet zal komen. "Er is altijd nog een periode waarin we de tijd hebben om raadsleden te overtuigen welke enorme fout ze zouden maken als ze ermee akkoord gaan. Dus ik denk dat we nog best wel kansen hebben om het tij te keren. We zijn wel een stelletje powerhouses bij elkaar in deze buurt. Daar gaan we ook echt wel mee door", vertelt ze.